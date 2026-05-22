لبنان: بعثة أممية ستعاين ميدانيا الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الجمعة، أن بعثة أممية لحقوق الإنسان ستزور البلاد لإجراء معاينات ميدانية للاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب، فيما دان مجلس الوزراء استهداف الطواقم الإسعافية والصحفيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مرقص للصحفيين عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا شرق بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون.

وقال مرقص، إن "مجلس الوزراء دان الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي طالت الطواقم الإسعافية والصحفيين".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 قتيلا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و111 قتيلا و9 آلاف و432 جريحا.

وأضاف مرقص، في المؤتمر الصحفي: "عرضنا على 70 سفيرا وسفيرة الاعتداءات الإسرائيلية، وستكون هناك زيارة للبعثة الأممية لحقوق الإنسان لإجراء معاينات على هذه الاعتداءات"، دون ذكر توقيت الزيارة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل 6 مسعفين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي دير قانون النهر وحانوية بقضاء صور (جنوب).

وقالت الوكالة، إن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر، أسفرت عن مقتل مسعفين من "جمعية الرسالة" أثناء نقلهما مصابين، إضافة إلى 4 مدنيين، بينهم 3 سوريين وطفلة.

كما ذكرت أن 4 مسعفين قتلوا فجر الجمعة، جراء غارة استهدفت مركزهم في بلدة حانوية بقضاء صور.