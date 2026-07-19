لم تسفر الحادثة عن سقوط إصابات..

لبنان.. انهيار جزئي لمبنى متضرر بالضاحية وتفجيرات إسرائيلية جنوبا لم تسفر الحادثة عن سقوط إصابات..

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

انهار، الأحد، جزء من مبنى متضرر جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدتين بجنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قسما من مبنى في منطقة المشرفية بالضاحية، انهار فجر اليوم وتسبب بقطع الطريق.

وأوضحت أن المبنى تضررا سابقا إثر غارات إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وعملت على تأمين محيط المبنى ومنع الاقتراب من الأنقاض خشية سقوط أجزاء إضافية، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي 14 يونيو/ حزيران 2026، قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 16 آخرون، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في ضاحية بيروت.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر الأحد عمليات تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان بقضاء مرجعيون، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكان الجيش الإسرائيلي واصل، السبت، هجماته على مناطق متفرقة جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير وإلقاء قنابل صوتية، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم التوصل، برعاية أمريكية، إلى "اتفاق إطار" بين الجانبين في 26 يونيو/ حزيران 2026 بشأن انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 مارس/ آذار 2026.