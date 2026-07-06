وينفذ ليلا عملية تفجير في بلدة حولا في قضاء مرجعيون

لبنان.. الجيش الإسرائيلي ينسف منازل في بلدة عيترون رغم اتفاق الإطار وينفذ ليلا عملية تفجير في بلدة حولا في قضاء مرجعيون

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، نسف منازل وتفجيرا في بلدتين جنوبي لبنان، ضمن خروقاته اليومية لاتفاق الإطار الموقع بين تل أبيب وبيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية "أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون".

كما نفذ الجيش ليلا عملية تفجير في بلدة حولا في قضاء مرجعيون جنوبا، وفق الوكالة، دون الإشارة إلى طبيعة الهدف.

وتزامنت تلك العمليات مع تحليق متواصل للطائرات الإسرائيلية المسيرة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار 2026.

وتأتي هذه التطورات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ورغم "اتفاق الإطار" الموقع في 26 يونيو/ حزيران 2026، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي البلاد، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

