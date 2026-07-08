لبنان.. إسرائيل تقتل شخصين بغارة على محيط مستشفى في النبطية الغارة استهدفت شابين كانا يسيران في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قُتل شخصان، الأربعاء، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "شابين استشهدا إثر استهدافهما من مسيرة معادية، بينما كانا يسيران في محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقا" التابعة لقضاء النبطية.

وفي قضاء بنت جبيل بالمحافظة ذاتها، نفذ الجيش الإسرائيلي "تفجيرا كبيرا" في بلدة الطيبة، وفق الوكالة.



ويأتي التصعيد الميداني رغم توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وبعد يوم من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى منذ 2 مارس/ آذار 2026.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.