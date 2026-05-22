لبنان.. إحصاء 22 قتيلا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3111

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 22 قتيلا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و111 قتيلا و9 آلاف و432 جريحا.

والخميس، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الجمعة.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.