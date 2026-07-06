التقديرات لا تشمل الخسائر والأضرار غير المباشرة، وتأتي بينما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته بعمليات نسف وتفجير في جنوبي لبنان

لبنان: أضرار حرب إسرائيل المباشرة بين 3 و4 مليارات دولار التقديرات لا تشمل الخسائر والأضرار غير المباشرة، وتأتي بينما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته بعمليات نسف وتفجير في جنوبي لبنان

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الاثنين، عن أن الأضرار المادية المباشرة للحرب الإسرائيلية على بلاده تراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية لا تشمل الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وتتزامن هذه التقديرات مع استمرار الجيش الإسرائيلي في خروقاته اليومية لاتفاق الإطار الموقع مع بيروت، إذ نفذ الاثنين نسف منازل وتفجيرات في بلدتين جنوبي لبنان، كما أجرى ليلاً تفجيرا في بلدة حولا بقضاء مرجعيون، وفق الوكالة.

وقال مرقص إن البحث تناول نتائج الجولات الميدانية التي أجرى خلالها الوزراء زيارات إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث نوقشت السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم بالشكل المناسب.

وأضاف أن المجتمعين بحثوا أيضًا دعم احتياجات البلديات والقطاعات الاقتصادية المحلية بما يسهم في تعزيز عودة السكان، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

يتبع///