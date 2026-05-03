قتيل و8 جرحى بغارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي لبنان بين المصابين طفلة و4 مسعفين، حسب وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين

بيروت/ الأناضول

قتل لبناني وأصيب 8، الأحد، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدتين بجنوبي البلاد، في إطار العدوان المتواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية (جنوب)، أدت إلى شهيد و3 جرحى بينهم طفلة".

وأفاد المركز في بيان بإصابة 5 مواطنين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفا بقضاء صور (جنوب).

وأضاف أن من بين المصابين 4 مسعفين في الهيئة الصحية (تابعة لـ"حزب الله")، أصيبوا في غارة وقعت بجانب مركز للهيئة في صور.

وجددت الوزارة "شجب هذه الاستهدافات المتكررة".

وشددت على ضرورة الالتزام بالمادة 19 من اتفاقية جنيف التي تنص على "التحقق من أن المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع. في حين أن ما يحصل هو العكس تماما"، وفقا للوكالة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وفي 2 مارس، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، مما خلّف 2659 قتيلا و8183 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح أي نحو خُمس السكان، وفقا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

