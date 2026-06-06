قائد الجيش اللبناني إلى باكستان وسط تصعيد إسرائيلي وجهود وساطة

إسطنبول/ الأناضول

غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، السبت، متوجها إلى باكستان، في زيارة هي الأولى المعلنة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي تزامنت مع تصعيد إسرائيلي على لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هيكل "غادر لبنان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش، وقائد قوات الدفاع الباكستانية".

ولم يحدد البيان مدة الزيارة أو برنامجها، لكنها تأتي في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث قتلت تل أبيب 3 آلاف و593 شخصا، وأصابت 10 آلاف و990 آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

كما تتزامن الزيارة مع استمرار جهود الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن، وهي جهود تتقاطع مع مسار التهدئة في لبنان، الذي بدأ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قبل التوصل الخميس إلى "إعلان نوايا" بين بيروت وتل أبيب بشأن وقف إطلاق النار.

والاثنين، أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة طهران، أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق.

لكن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعا إيران، خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت الجمعة، إلى التوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.