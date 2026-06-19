قائدها الجديد قُتل في لبنان.. دماء هند رجب تطارد الكتيبة 52 الإسرائيلية

إسرائيل تعلن مقتل "المقدم دور جداليا بن سمحون" القائد الجديد لكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401 فجر الجمعة بكمين لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أُصيب "إيلا" بغزة في يوليو/ تموز 2024 أثناء قيادته الكتيبة، ثم حل محله المقدم يهودا شاليف/كانون الثاني 2024، بحسب مؤسسة هند رجب الحقوقية.

في مايو/ أيار 2025، أعلنت مؤسسة "هند رجب" تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قائد الكتيبة السابق دانيال إيلا وقائد اللواء المدرع 401 العقيد بني أهارون، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ومسؤوليتهما عن مقتل هند.

بات المقدم "بن سمحون" رابع قائد يتولى زمام الكتيبة ويتعرض للقتل أو الإصابة.

في 16 أبريل/ نيسان 2026، تم استدعاء إيلا، القائد السابق للكتيبة، لقيادة الكتيبة مؤقتا بجنوبي لبنان، إثر إصابة قائدها.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أُصيب "إيلا" بغزة في يوليو/ تموز 2024 أثناء قيادته الكتيبة، ثم حل محله المقدم يهودا شاليف، الذي أُصيب بجروح خطيرة في أكتوبر من العام ذاته، ثم أصيب قائدها الحالي بلبنان.