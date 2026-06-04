عون يشكر قطر على دورها بدعم جهود تثبيت وقف النار في لبنان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اللبناني مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

شكر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، قطر على دورها بدعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام في المنطقة، في ظل الأوضاع المتوترة الراهنة.

جاء ذلك في اتصال أجراه بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، شكره خلاله على دور بلاده في دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام في المنطقة، في ظل الأوضاع المتوترة الراهنة وفق بيان للرئاسة.

وأعرب عون عن "تقديره لمساهمة قطر في إنجاح الاتصالات الجارية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، انطلاقًا من المسار الذي رسمته المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن".

كما نوّه الرئيس اللبناني بمواقف أمير قطر تميم بن حمد الداعمة للبنان، وبالمساعدات القطرية المقدّمة إلى اللبنانيين على مختلف الصعد، والتي تسهم في تعزيز صمودهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

ويومي 2 و3 يونيو/ حزيران الجاري عقدت الولايات المتحدة الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان.

والخميس، أفاد بيان لبناني أمريكي إسرائيلي، بأن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله" وإبعاد جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

‏كما اتفق الجانبان، وفق البيان، "بتوجيه من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

وعلى خلفية حرب إيران، ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

