عون مهنئا بالعيد: لبنان يضحي عن غيره منذ نحو 4 عقود الرئيس اللبناني جوزاف عون أعرب عن أمله في أن يشهد مواطنوه "التحرير الكامل والنهائي" لبلادهم

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، إن بلاده تقدر معنى عيد الأضحى كونها "تضحي عن غيرها منذ نحو 4 عقود"، في ظل انتقاد متصاعد من سياسيين للأثمان التي يتكبدها لبنان جراء الحروب والتصعيد المتكرر على أراضيه لأسباب إقليمية.

جاء ذلك في تهنئته للبنانيين بعيد الأضحى الذي يبدأ الأربعاء المقبل، وفق بيان للرئاسة.

وقالت الرئاسة، إن عون، قدم خلال اجتماع للحكومة تهنئة للبنانيين بحلول عيد الأضحى المبارك، و"تمنى أن يعيده الله عليهم وعلى لبنان بظروف أفضل".

وأكد أن "لبنان يقدر تماما معنى هذا العيد، كونه يضحي عن غيره منذ نحو أربعة عقود".

ولم يقدم عون توضيحا لما قصده بهذه التضحية، غير أن عبارته تأتي في سياق خطاب لبناني يتحدث منذ سنوات عن دفع البلاد أثمان صراعات إقليمية، خصوصا منذ الغزو الإسرائيلي للبلاد عام 1982، مرورا بحرب يوليو/ تموز 2006، وصولا إلى التصعيد الراهن المرتبط بالحرب على غزة.

وعون، قائد سابق للجيش، ومعروف بخطاب مؤيد لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.

وفي البيان ذاته، أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يشهد مواطنوه "التحرير الكامل والنهائي" لبلادهم.

كما أشاد "بالعمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين، والتخفيف ولو قليلا من معاناتهم".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و111 شخصا وإصابة 9 آلاف و432 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.