عون: سنطلق قريبا مناقصة تشغيل "مطار القليعات" شمالي لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة تشغيل "مطار القليعات" في محافظة عكار شمالي لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع وفد من رؤساء اتحاد بلديات ومخاتير عكار الذين عرضوا أوضاع المنطقة وحاجاتها في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، وفقا لبيان لمكتب الرئاسة.

وأشار عون إلى أنه سيتم قريبا أيضا إطلاق مناقصة دراسة سكة الحديد بين طرابلس والعبدة وعكار شمالي لبنان.

ولفت إلى أنه "سيولي موضوع المستشفى العسكري في عكار والجامعة اللبنانية اهتمامه في المرحلة المقبلة".

وقال الرئيس اللبناني: "واجبنا إيلاء عكار الاهتمام اللازم والقيام بالمشاريع الإنمائية الضرورية لها".

يشار إلى أن "مطار رينيه معوض" المعروف بـ"مطار القليعات" يقع في شمال لبنان، على بعد نحو 25 كيلومترًا من مدينة طرابلس وقرب الحدود السورية.

أُنشئ أواخر ثلاثينات القرن الماضي، واستخدم لاحقًا كقاعدة جوية عسكرية ومطار مدني داخلي بين عامي 1988 و1990، قبل أن يتوقف تشغيله التجاري.

كما يُعدّ خط سكة الحديد بين طرابلس والعبدة في محافظة عكار من أبرز خطوط النقل التاريخية في شمال لبنان، إذ شكّل لعقود جزءًا من الشبكة الحديدية التي ربطت لبنان بسوريا وتركيا ضمن خط الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

