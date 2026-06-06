ضحية كل يومين.. إسرائيل تقتل وتصيب 46 عسكريا لبنانيا خلال 92 يوما

حسين القباني - يوسف علي أوغلو/ الأناضول

- نفذ الجيش الإسرائيلي 26 هجوما خلال 92 يوما، وقع أولها في 7 مارس وآخرها في 6 يونيو

- توزعت الهجمات على 7 أقضية هي النبطية وصور وبنت جبيل وصيدا جنوبا، وبعلبك والهرمل والبقاع الغربي شرقا

- الحصة الأكبر من الهجمات كانت في قضاء النبطية بـ14 هجوما، تلاه صور وبعلبك بـ3 هجمات لكل منهما

- وقع 7 من الهجمات خلال 25 يوما من مارس، و9 في أبريل، و6 في مايو، و4 خلال الأيام الستة الأولى من يونيو

- تعني الحصيلة مقتل عسكري لبناني كل 3.7 أيام، وإصابة آخر كل 4.4 أيام، بمعدل هجوم إسرائيلي كل 3.5 أيام تقريبا

- الهجمات استهدفت 3 آليات للجيش ودورية وحاجزا عسكريا، فيما لم تحدد البيانات طبيعة أهداف بقية الاستهدافات

- لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب على الغالبية العظمى من هذه الهجمات

- عقب هجوم السبت، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الآلية العسكرية اللبنانية، مدعيا أنها تحركت "بصورة مشبوهة" باتجاه قواته

- في تعليقه على هجوم أدى إلى إصابة عسكريين لبنانيين في 3 يونيو، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا لحزب الله دون أن يحسم تضرر آلية للجيش اللبناني

قتلت إسرائيل 25 عسكريا من الجيش اللبناني وأصابت 21 آخرين، جراء 26 هجوما على جنوب لبنان وشرقه منذ تصعيد العدوان على البلاد في 2 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية للجيش اللبناني حتى الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، 19:30 تغ، من يوم السبت 6 يونيو/ حزيران.

ووفق الإحصاء، نفذ الجيش الإسرائيلي 26 هجوما خلال 92 يوما، وقع أولها في 7 مارس، وآخرها في 6 يونيو.

وتوزعت الهجمات على 7 أقضية، منها 4 جنوبا هي النبطية وصور وبنت جبيل وصيدا، و3 شرقا هي بعلبك والهرمل والبقاع الغربي.

وكانت الحصة الأكبر من الهجمات في قضاء النبطية بعدد 14 هجوما، تلاه صور وبعلبك بـ3 هجمات لكل منهما، ثم صيدا وبنت جبيل بهجومين لكل منهما، والبقاع الغربي والهرمل بهجوم واحد لكل منهما.

ومن حيث التوزيع الشهري، وقع 7 من هذه الهجمات خلال 25 يوما من مارس، و9 في أبريل/ نيسان، و6 في مايو/ أيار، و4 خلال الأيام الستة الأولى من يونيو.

ومن بين الهجمات، نُفذت 14 بغارات شنها طيران حربي أو مسير، فيما وردت 12 أخرى في بيانات الجيش بصيغة استهدافات أو اعتداءات دون تحديد وسيلة التنفيذ.

وبذلك تكون الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل أو إصابة 46 عسكريا لبنانيا خلال 92 يوما، بمعدل قتيل أو جريح كل يومين تقريبا.

كما تعني الحصيلة مقتل عسكري لبناني كل 3.7 أيام تقريبا، وإصابة آخر كل 4.4 أيام، فيما بلغ متوسط الهجمات الإسرائيلية على الجيش اللبناني هجوما كل 3.5 أيام تقريبا.

ومن بين القتلى، وفق الرتب المذكورة في بيانات الجيش، ضابطان هما عميد ونقيب، إضافة إلى عدد من ضباط الصف والجنود والمجندين، فيما كان من بين المصابين 3 ضباط.

وعُرف من الهجمات أنها استهدفت 3 آليات للجيش ودورية وحاجزا عسكريا، فيما لم تحدد البيانات طبيعة أهداف بقية الاستهدافات.

** تعقيبات إسرائيلية محدودة

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب على الغالبية العظمى من هذه الهجمات، وفق رصد الأناضول.

وعقب هجوم السبت، أقر الجيش الإسرائيلي، في بيان، باستهداف آلية عسكرية لبنانية، غير أنه ادعى أنه "رصد مركبة كانت تتحرك بصورة مشبوهة باتجاه قواته قرب كفرتبنيت بجنوب لبنان، في منطقة قتال نشطة تم إخلاؤها".

كما ادعى أن الحادث "قيد التحقيق"، وأن قواته "تعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني".



وتعليقا على هجوم أدى إلى إصابة عسكريين لبنانيين اثنين في 3 يونيو، ادعى الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسله إلى الأناضول، أنه شن "هجوما على موقع تابع لحزب الله".

وأضاف أن "التحقيق الأولي لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت أي آلية تابعة للجيش اللبناني قد تضررت نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "يستهدف حزب الله فقط، وليس الجيش اللبناني".

والسبت، ارتفعت رسميا حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و593، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، بعد تسجيل 35 قتيلا و120 جريحا خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وجاءت حصيلة القتلى والمصابين في صفوف الجيش اللبناني، وفق ما رصدته الأناضول من بيانات الجيش، على النحو التالي:

6 يونيو/ حزيران: مقتل 3 عسكريين

قتل العميد وسام صبرة، والنقيب إيلي الخوري، والجندي حسين غزال، جراء استهدافهم بغارة شنتها مسيرة على آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت ـ الخردلي بقضاء النبطية.

واعتبرت قوة حفظ السلام الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في بيان، الهجوم الإسرائيلي "انتهاكا جسيما" لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ولقرار مجلس الأمن 1701.

كما شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الهجوم "انتهاك صارخ" لسيادة بلاده وللقوانين والأعراف الدولية، بينما وصف "حزب الله" الحادثة بأنها "جريمة"، وعدها "نتاجا طبيعيا لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبه وتنازلاتها المجانية"، وفق تعبيره.

3 يونيو/ حزيران: مقتل مجند وإصابة ضابط وعسكري

قتل المجند عمر خضر جراء غارة بمسيرة استهدفته أثناء قيادته دراجة نارية على طريق النبطية ـ كفرتبنيت بقضاء النبطية.

كما أصيب ضابط وجندي بجروح، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني ـ النبطية بقضاء النبطية، في سياق ما وصفه الجيش بـ"الاستهداف المتعمد لعناصره وآلياته ومراكزه".

2 يونيو: إصابة عسكريين

أصيب عسكريان بجروح متوسطة جراء استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش ـ دير الزهراني في قضاء النبطية، فيما لم تحدد رتب المصابين أو تفاصيل إضافية عن طبيعة الاستهداف.

30 مايو: إصابة عسكريين

أصيب عسكريان بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية على طريق عام عبا بقضاء النبطية.

28 مايو: مقتل عسكري

قتل الرقيب علاء محمود مدلج جراء استهدافه بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على طريق زفتا ـ دير الزهراني بقضاء النبطية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الاستهداف.

27 مايو: مقتل عسكريين اثنين

قتل الجنديان كامل مروان مركيز وصالح محمد سوني جراء استهدافهما بغارتين إسرائيليتين على طريق كفررمان ـ الخردلي بقضاء النبطية، وقرب سد بحيرة القرعون بقضاء البقاع الغربي.

12 مايو: مقتل عسكري

قتل ضابط الصف المؤهل الأول محمد علي عبيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية.

4 مايو: إصابة عسكريين

أصيب ضابط وعسكري بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل، أثناء تنقلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش.

30 أبريل: مقتل عسكري

قتل المعاون علي رفعت جابر، وهو ضابط صف، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفررمان بقضاء النبطية.

29 أبريل: مقتل عسكري

قتل الجندي حسين أحمد سلطان جراء استهداف إسرائيلي في منطقة خربة سلم بقضاء بنت جبيل.

28 أبريل: إصابة عسكريين اثنين

أصيب عسكريان بجروح جراء استهداف إسرائيلي لدورية للجيش كانت ترافق عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون بقضاء صور، أثناء عملية إنقاذ مواطنين.

16 أبريل: إصابة عسكري

أصيب عسكري جراء عدوان إسرائيلي استهدف جسر القاسمية البحري في قضاء صور وأدى إلى تدميره.

9 أبريل: مقتل 4 عسكريين

قتل الرقيب أول حسين ياسين في مدينة صيدا، والجندي أول محمد شحيتلي والمجند علي قاسم في بلدة شمسطار بقضاء بعلبك، والتلميذ الرتيب علي ناصر الدين في بلدة المنصورة بقضاء الهرمل، جراء استهدافات إسرائيلية.

8 أبريل: مقتل عسكري

قتل المعاون الأول عباس قاسم، وهو ضابط صف، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة شمسطار بقضاء بعلبك.

5 أبريل: مقتل عسكري

قتل العريف حسين علي نحلة جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفرحتى بقضاء صيدا.

30 مارس: مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين

قتل الجندي علي عجم، وأصيب 5 عسكريين آخرون بينهم ضابط إصابته متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة ـ صور بقضاء صور.

28 مارس: مقتل عسكريين اثنين

قتل العريفان فضل عبد الله ومحمد طفيلي جراء استهدافهما بغارتين إسرائيليتين في بلدتي كفرتبنيت ودير الزهراني بقضاء النبطية.

17 مارس: مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين

قتل 3 عسكريين وأصيب 5 آخرون جراء غارات إسرائيلية على مناطق زبدين وقعقعية الجسر والدوير في قضاء النبطية.

7 مارس: مقتل 3 عسكريين

قتل 3 عسكريين إثر قصف إسرائيلي عنيف، عقب رصد وحدات الجيش 4 مروحيات إسرائيلية فوق منطقة الخريبة في قضاء بعلبك.

تصعيد إسرائيلي متواصل

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان السبت، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3593 شهيدا و10990 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 35 قتيلا و120 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ كانت حصيلتها السابقة 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى تقدمت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.