سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أعرب عن تطلعات بلاده "لإرساء علاقة جيدة مع سوريا" وفقا لتصريحاته في اجتماع مجلس الوزراء

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين بلاده وسوريا.

جاء ذلك خلال تصريحاته في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة بيروت، بحسب بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص، نقل فيه تصريحات سلام.

وقال مرقص، إن سلام، دعا خلال الجلسة "إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، والذي جرت مناقشته خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا".

وأكد سلام، أن "لبنان يتطلع إلى إرساء علاقة جيدة مع سوريا، ترتكز على قاعدة المصالح المشتركة بينهما".

ولفت إلى أن "إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين سيكون على غرار ما هو قائم بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر والأردن".



سلام، أشار إلى "إحراز تقدم في مجالات عدة بين البلدين، منذ زيارته الأخيرة الى سوريا".



وتابع: "قد نشهد قريبا ولادة مجلس الأعمال اللبناني– السوري المشترك، الذي يتابع التحضير له وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، على أن تعقد جلسته الأولى أواخر يونيو/ حزيران المقبل (دون تحديد المكان)".

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، بحث سلام، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، وفق بيان للرئاسة السورية حينها.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد زيارته الأولى في 14 أبريل/ نيسان 2025.

