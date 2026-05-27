صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "شوميرا" للمرة الثانية الأربعاء، دون تعليق فوري من "حزب الله"..

سقوط مسيّرات مفخخة من لبنان في منطقة عسكرية بإسرائيل صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "شوميرا" للمرة الثانية الأربعاء، دون تعليق فوري من "حزب الله"..

القدس/ الأناضول

سقط عدد من المسيرات المفخخة، الأربعاء، بمنطقة عسكرية في شمالي إسرائيل، بعد رصد إطلاقها من لبنان.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سقوط عدد من المسيرات المفخخة في منطقة عسكرية شمالا، وادعت أن "حزب الله" أطلق المسيرات من لبنان.

ولم تحدد الهيئة عدد تلك المسيرات ولا موقع المنطقة العسكرية التي سقطت فيها، كما لم يعلق الحزب فورا على ذلك.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد تفعيل صفارات الإنذار بشأن تسلل مسيرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، تم رصد سقوط عدد من الطائرات المسيرة المتفجرة، ويجري التحقيق في الحادث".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة إلى أن المسيرات المفخخة "سقطت في منطقة عسكرية وليس مدينة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "شوميرا" بالشمال، بعد رصد مسيرتين من لبنان، وذلك للمرة الثانية الأربعاء.

وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.



ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.