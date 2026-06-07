الجيش الإسرائيلي ادعى عدم وقوع إصابات بينما تفرض تل أبيب تعتيما كبيرا على خسائرها..

سقوط "جسم مشبوه" قرب قوات إسرائيلية جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي ادعى عدم وقوع إصابات بينما تفرض تل أبيب تعتيما كبيرا على خسائرها..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، سقوط "جسم جوي مشبوه" قرب قواته المتوغلة جنوب لبنان، وادعى عدم وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "التحقيق أظهر أن الإنذار الأخير فُعّل بعد رصد سقوط جسم جوي مشبوه في منطقة نشاط القوات داخل الأراضي اللبنانية".

ولم يحدد الجيش طبيعة الهدف، وادعى عدم وقوع إصابات، بينما تفرض تل أبيب تعتيما كبيرا على خسائرها.

وأعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ 21 هجوما ضد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان، شملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وآليات، إضافة إلى التصدي لثلاث طائرات مسيرة.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، السبت.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

