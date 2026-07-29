زامير يقول إن "المعركة لم تنته بعد" ويلوح بتوسيع العمليات في لبنان في انتهاك لبنود اتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، إن "المعركة لم تنته بعد" ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية والإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها جنوبي لبنان.

وتتعارض تصريحات زامير مع بنود اتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 91 العميد يوفال غاز، وعدد من القادة.

وأضاف أن رئيس الأركان التقى قادة وجنود لواء "كفير" (900)، الذي بدأ خلال الأسبوع الماضي أول مناورة برية له في جنوب لبنان، بعد مشاركته لفترة طويلة في الحرب على قطاع غزة، كما اطلع على مستوى جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة.

وقال زامير: "في لبنان سيطرنا على مناطق ونواصل تطهيرها من البنى التحتية الإرهابية".



وادعى أن تلك المناطق كان "حزب الله" يستخدمها لشن هجمات على بلدات شمال إسرائيل.

وأضاف زامير: "إذا اقتضت الحاجة فسنوسع نطاق عملياتنا ليشمل مناطق إضافية، فنحن نعمل وفق مفهوم أمني واضح يقوم على الانتشار في مناطق دفاع أمامية داخل عمق أراضي العدو في جميع الجبهات التي ينطلق منها تهديد مباشر".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها حتى يتم ضمان أمن طويل الأمد".

وفي حديثه إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان، قال زامير: "المعركة في جميع الجبهات لم تنته بعد، وعليكم أن تكونوا مستعدين لاستمرارها. نحن مستعدون لأي تغيير في الوضع، وجاهزون لمجموعة واسعة من السيناريوهات".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى جبهات أخرى".



واعتبر زامير، أن ذلك يستدعي توسيع حجم الجيش وزيادة عدد المقاتلين.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.

وواصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خروقاته وعمليات التفجير والتجريف في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار"، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تعد البلدة إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال عملياتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان أسفرت عن مقتل 4 آلاف و332 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.