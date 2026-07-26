رجي: حزب الله لبناني بالاسم وإيراني في الجوهر

​​​​​​​بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

** وزير الخارجية اللبناني لمجلة فرنسية:

- "حزب الله" لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان بما يعكس غاية تتجاوز الإطار الوطني

- الحكومة عازمة على إعادة إرساء سلطة الدولة كاملة وهو ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه

- الحزب أُضعف عسكريا ومخزونه من الصواريخ الباليستية لا يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة فأي تمرد لن يكون عبر هذا السلاح

** لم يعقب الحزب فورا على حديث وزير الخارجية

اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن "حزب الله" لبناني بالاسم، لكنه إيراني في الجوهر، وأن الأولوية القصوى هي نزع سلاحه.

ويتمسك الحزب بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة لبنانية" للاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمناطق في جنوبي لبنان.

وقال رجي لمجلة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal Du Dimanche) إن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن ساهمت في كسر الجمود في ملف "المناطق التجريبية"، وبدأ الجيش اللبناني انتشاره في أولى هذه المناطق، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الأحد.

ومساء الأربعاء، عاد عون من الولايات المتحدة بعد زيارة عمل استمرت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

وتعد زوطر الغربية، الواقعة جنوب نهر الليطاني، من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع بواشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وقال رجي إن "الحكومة اللبنانية اتخذت منذ عام ونصف قرارا بنزع سلاح حزب الله واعتبار جميع عملياته العسكرية غير شرعية، بعدما كان يُتغاضى سابقا عن سلاح الحزب وأنشطته العسكرية".

وشدد على أن "الحكومة عازمة على إعادة إرساء سلطة الدولة كاملة، وهو ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه".

ورأى أن "حزب الله لبناني بالاسم، إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان، بما يعكس غاية تتجاوز الإطار الوطني"، وفق تعبيره.

وتابع أن "الأولوية القصوى هي نزع السلاح، ومسألة تحوّل الحزب إلى تنظيم سياسي بحت مسألة لاحقة تخصه وحده".

واعتبر أن "الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بمن فيهم شريحة متنامية داخل الطائفة الشيعية نفسها، تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة، وكان كثيرون يتحاشون التصريح بذلك علنا خشية على سلامتهم".

ورأى أن "الجيش اللبناني يملك اليوم القدرات المطلوبة، وحزب الله أُضعف عسكريا بشكل كبير، ومخزونه من الصواريخ الباليستية لا يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة، فأي تمرد محتمل للحزب على الدولة لن يكون عبر هذا النوع من السلاح".

وحتى الساعة 10:20 "ت.غ"، لم يعقب الحزب على حديث وزير الخارجية.

وعن دور الولايات المتحدة والضمانات التي يمكن أن تقدمها لتنفيذ "صيغة الإطار"، اعتبر رجي أن "واشنطن هي الجهة الأقدر على التأثير في إسرائيل، وهو ما دفع لبنان إلى الترحيب بوساطتها".

وأضاف أن "الأمريكيين مارسوا ضغطا على الجانب الإسرائيلي، وحصلوا على إثره على تأكيد رسمي بأن تل أبيب لا تُكنّ أي أطماع إقليمية تجاه لبنان".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و330 قتيلا، إضافة إلى 12 ألفا و236 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.