قال الخبير العسكري اللبناني هشام جابر، إن "حزب الله" ما يزال يمتلك منظومات دفاع جوي وبحري لم يستطع الجيش الإسرائيلي تدميرها حتى اليوم.

خبير عن واقعة "هيرون 1": إسرائيل فشلت بالوصول للدفاع الجوي لحزب الله (مقابلة) قال الخبير العسكري اللبناني هشام جابر، إن "حزب الله" ما يزال يمتلك منظومات دفاع جوي وبحري لم يستطع الجيش الإسرائيلي تدميرها حتى اليوم.

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

** الخبير العسكري اللبناني هشام جابر تعقيبا على إسقاط "حزب الله" مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرون 1":

من خلال هذه العملية، كشف حزب الله عن امتلاكه سلاح دفاع جوي يستخدمه من وقت إلى آخر

إسرائيل لم تنجح حتى اليوم في العثور على هذه المنظومات أو تدميرها

إسرائيل تسعى إلى استنزاف مخزون الحزب من هذه الصواريخ إلا أن الحزب يتجنب استخدامها بكثافة لهذا السبب

قال الخبير العسكري اللبناني هشام جابر، إن "حزب الله" ما يزال يمتلك منظومات دفاع جوي وبحري لم يستطع الجيش الإسرائيلي تدميرها حتى اليوم.

جاء ذلك في حديث للعميد الركن المتقاعد، مع الأناضول، تعقيبا على إسقاط "حزب الله" مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة نحلة في قضاء بعلبك في محافظة البقاع، شرقي لبنان.

وبث "حزب الله"، مساء السبت، مقطع فيديو من عملية إسقاطه المسيّرة، حيث تظهر المشاهد عملية الرصد حراريا في النهار على ارتفاع 7 كيلومترات في أجواء بلدة نحلة، والتقطت كاميرا الصاروخ مشاهد استهداف المسيّرة.

وبث الحزب لقطات لسقوط المسيّرة من زوايا وكاميرات مختلفة، وظهر حطامها على الأرض.

وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يُسقط فيها مسيّرة من هذا الطراز، مضيفا أن إسرائيل "تفرض تعتيما إعلاميا كبيرا على الحادثة".

** منظومات دفاعية

وتعقيبا على ذلك، قال جابر: "من خلال هذه العملية، كشف حزب الله عن امتلاكه سلاح دفاع جوي يستخدمه من وقت إلى آخر".

ولفت الخبير إلى أن الحزب "يملك منظومات دفاع جوي وأخرى للدفاع البحري، ولم يُعلن حتى الآن لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الحزب أو الجيش اللبناني، عن تدمير هذه المنظومات".

ووفق جابر، فإنه "من الممكن أن تُستخدم أيضا لاستهداف سفينة إسرائيلية".

وأشار إلى أن "إسرائيل لم تنجح حتى اليوم في العثور على هذه المنظومات أو تدميرها".

وأشار إلى أن قيمة المسيّرة المستهدفة تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار، ووصفها بأنها "متطورة جدًا".

الخبير رجح أن يكون الصاروخ الاعتراضي أُطلق من منطقة البقاع، لا من الجنوب.

** استخدام قليل

وعن الصاروخ النوعي الذي أطلق على المسيرة، لفت جابر إلى أن "حزب الله" يمتلك صواريخ متعددة المدى من صناعة إيرانية، بينها صواريخ أرض- جو قادرة على بلوغ ارتفاعات تتجاوز 7 كيلومترات، وقد تصل إلى 10 أو 20 كيلومترًا".

و"عندما يرصد الحزب هدفًا ذا قيمة"، وفق جابر، فإنه "يلجأ إلى استخدام هذه الصواريخ، نظرًا لأهميتها، ولذلك لا يستخدمها بشكل يومي، بل من وقت إلى آخر".

واعتبر أن إسرائيل تسعى إلى استنزاف مخزون الحزب من هذه الصواريخ، إلا أن الحزب يتجنب استخدامها بكثافة لهذا السبب.

ومعلنا الاستحواذ على الحطام، ختم "حزب الله" الفيديو بعبارة باللغتين العربية والعبرية: "هيرون 1 في أيدي المقاومة الإسلامية".

ويعني الاستحواذ على الحطام إمكانية انتقال هذه التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية إلى أطراف أخرى.

وحسب الحزب، فإن هذه المسيّرة مخصصة للاستطلاع الاستراتيجي، وهي من صناعة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، ويبلغ ثمنها 10 ملايين دولار.

أما مدى الطائرة فهو ألف كيلومتر، ويمكنها التحليق إلى ارتفاع 10 كيلومترات، ومدة تحليقها القصوى 20 ساعة، وهي مزودة بأجهزة تحسس إلكترو-بصرية، ومنظومة تعقب أهداف متعددة، ومنظومة استخبارات ELINT-COMINT.

ومن بين مهامها: مساندة القوات البرية بالمعلومات والنيران الموجهة، ورصد أهداف متحركة من مسافة 50 كيلومترا، وهي مزودة بأربعة صواريخ تكتيكية دقيقة.

ورغم وجود مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة وهدنة هشة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي ومددت حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مناطق لبنانية وينسف منازل عديدة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.