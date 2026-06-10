في محيط بلدة يحمر الشقيف وبلدة البياضة، دون تعليق فوري من الجيش

"حزب الله" ينفذ 6 هجمات على تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان في محيط بلدة يحمر الشقيف وبلدة البياضة، دون تعليق فوري من الجيش

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، تنفيذ 6 هجمات ضد آليات وجنود بالجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب، في بيانات متفرقة، أن هجماته جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية"، وشملت استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال إنه استهدف في 5 هجمات تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر الشقيف، عبر صليات صاروخية وقذائف مدفعية أطلقت على دفعات.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصليات صاروخية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات أو نتائجها.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، إلى 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.