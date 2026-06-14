"حزب الله" يعلن التصدي لتوغلين إسرائيليين جنوبي لبنان ضمن 19 هجوما

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، السبت، التصدي لتوغلين، واستهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ، عبر 19 هجوما.

جاء ذلك في عدة بيانات منفصلة للحزب، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على بلدات وقرى جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب "رصد قوّة مُشاة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت التّسلّل تحت غطاء ناريّ ودخانيّ استمرَّ لساعات، عبر طريق أرنون الزّفّاتة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت بمحافظة النبطية".

وأضاف أن مقاتليه استدرجوا القوة إلى منطقة مقتل مُعدّة مُسبقا، حيث تمّ تفجير عبوات ناسفة والاشتباك معها بالأسلحة المتوّسطة، ثم نفّذ سلاح مدفعيّة الحزب رمايات مُركّزة على منطقة الكمين، ما أجبر القوة الإسرائيلية على الانكفاء.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب رصد قوة إسرائيليّة تتوغّل داخل بلدة مجدل زون بمحافظة الجنوب.



ولفت إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، حيث تم تدمير عدد من الآليات المرافقة للقوّة.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ياغي" عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية بالنبطية، بواسطة "مسيرة أبابيل انقضاضية".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا في هجوم آخر آلية إسرائيلية من نوع "نميرا" عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بالنبطية، بواسطة "مسيرة أبابيل"، وآلية أخرى من ذات الطراز في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيرة أبابيل، وتحقيق إصابة مؤكّدة.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب استهداف آلية هامفي تابعة للجيش الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيرة، وتحقيّق إصابة مؤكّدة.

كما أعلن استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون برشقة صاروخية، وفي جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة، وعند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة ثلاث مرات، وعند أطراف بلدة كفرتبنيت، مرتين بمسيّرتين وصلية صاروخيّة.

وفي هجوم آخر، قال الحزب إنه استهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة مجدل زون بمسيّرة "أبابيل" انقضاضية، وموقعا مستحدثًا تابعا للجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

كما استهدف مقاتلو الحزب مركزًا قياديًا تابعًا للجيش الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بمسيرة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وفق بيان للحزب.

وأعلن الحزب التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

وتم استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرة أبابيل وتحقيق إصابة مؤكّدة، ومربض للمدفعيّة مستحدث تّابع للجيش الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة، وفق بيان للحزب.

وبحسب بيانات "حزب الله"، فإن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

كما يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.