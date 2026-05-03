"حزب الله" يعلن استهداف تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

بيروت / الأناضول



أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، تنفيذ هجومين استهدفا تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في بيانين منفصلين، إن الهجومين يأتيان "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان".

وأوضح أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة باستخدام أسلحة صاروخية".

كما أعلن استهداف تجمع آخر لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة "بمسيّرة انقضاضية"، مؤكدا "تحقيق إصابة مؤكدة".

ولم تعلق إسرائيل على هجمات "حزب الله".

ولم يتسن التحقق من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية أو مادية في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي يفرض تعتيما على نتائج رد "حزب الله".

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وفي 2 مارس، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، مما خلّف 2659 قتيلا و8183 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح أي نحو خُمس السكان، وفقا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.