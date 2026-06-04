"حزب الله" يشن 4 هجمات على تجمعات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان

بيروت / الأناضول

أعلن "حزب الله" الخميس، تنفيذه 4 هجمات استهدفت تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي متوغلة في جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأوضح أنه استهدف 3 تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة القنطرة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أنه استهدف تموضعا قياديا تابعا للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بواسطة مسيّرتين انقضاضيتين.

وفي ختام جولة مفاوضات رابعة بواشنطن، أعلن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، في بيان مشترك الخميس، أن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

‏ويعتمد هذا الاتفاق على الوقف الكامل لنيران "حزب الله"، وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني جنوبي لبنان.



وحسب البيان، فإن هذه الخطوات تمهد لاتفاق شامل للسلام والأمن، وقد ناقشت الوفود إطارا أمنيا يركز على ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما، ‏ويتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكيلها.

وفي السياق، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان، إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مرجحا أن يبدأ سريانه بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى ظهر الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.