"حزب الله" يشن 4 هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوبي لبنان

بيروت / الأناضول

أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذه 4 هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدات المحتلة بجنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيانات إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأفاد الحزب بأنه استهدف تجمّعا لآليات الجيش الإسرائيلي قرب منطقة الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخية.

كما أعلن استهداف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل.

وفي هجومين آخرين، قال الحزب إنه استهدف آلية "نميرا" في بلدة القنطرة، ودبابة "ميركافا" قرب البركة في بلدة زوطر الشرقية، باستخدام "محلقات أبابيل الانقضاضية".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.