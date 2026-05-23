"حزب الله" يشن 17 استهدافا لمواقع وآليات إسرائيلية

إسطنبول/ الأناضول

شملت 8 تجمعات لجنود و6 مواقع عسكرية و3 آليات

الحزب قال إن هجماته تأتي ردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار

أعلن "حزب الله"، الجمعة، شن 17 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت 8 تجمعات لجنود و6 مواقع عسكرية و3 آليات.

وأوضح الحزب، في بيانات عدة حتى الساعة 20:45 تغ، أن هجماته جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

** مواقع عسكرية

وقال الحزب إنه شن 6 هجمات بمسيرات وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية، شملت جنوبي لبنان مربض مدفعية في بلدة العديسة و3 مراكز قيادية مستحدثة في بلدة البياضة، إضافة إلى موقع المرج العسكري ومنصة للقبة الحديدية في ثكنة برانيت شمالي إسرائيل.

** تجمعات جنود

وأضاف الحزب أنه هاجم بمسيرات وصواريخ 8 تجمعات لجنود إسرائيليين، منها 6 في بلدتي البياضة والناقورة جنوبي لبنان، وتجمعان في ثكنة برانيت ومستوطنة مسكاف عام شمالي إسرائيل، متحدثا عن تحقيق "إصابات مؤكدة".

** آليات عسكرية

وبخصوص هجماته على الآليات العسكرية، أعلن الحزب استهداف ناقلة جند في موقع "الراهب" العسكري بمسيرات انقضاضية، وآلية اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع مسكاف عام شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة مركبا جنوبي لبنان بمسيرة انقضاضية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت 10 مرات في مناطق شمالي إسرائيل، الجمعة، إثر موجة مسيرات أُطلقت من لبنان، بينها 6 مرات خلال أقل من ساعة مساء الجمعة.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يعتمد عليها الحزب، لا سيما تلك المرتبطة بتقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

ويأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 قتيلا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و111 قتيلا و9 آلاف و432 جريحا.