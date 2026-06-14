"حزب الله" يستهدف قاعدة عسكرية في إسرائيل بمسيرة مفخخة

زين خليل/الأناضول

انفجرت طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" عند بوابة قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، في هجوم هو الثالث من نوعه منذ صباح الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمال البلاد، تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه (شمال) داخل أراضي دولة إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان".

وادعى الجيش عدم وقوع إصابات، مضيفا أن "الحادث قيد التحقيق"، بينما تفرض إسرائيل تعتيما كبيرا على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض المسيرات والصواريخ.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية: "انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله من لبنان عند بوابة قاعدة عسكرية في الجليل الغربي شمالي إسرائيل (لم تسمها)".

وأشارت القناة إلى أن هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي يطلقها "حزب الله"، الأحد، وتنفجر في شمال إسرائيل.

وأصبحت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة، مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي انفجار طائرتين مسيرتين في الجليل الغربي، وذكرت القناة 12 وقتها، أن إحداهما انفجرت في مستوطنة شلومي.​​​​​​​



ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.