- رئيس البرلمان اللبناني حذر من الانسياق وراء "المزاعم" التي تروج لها جهات إسرائيلية بشأن المناطق الحدودية - يأتي ذلك تعقيبا على إعلان بلدة رميش رفض ونفى مزاعم كاذبة ساقها نتنياهو عن رغبة القرى بالانضمام لإسرائيل

بري: مواقف القرى الحدودية اللبنانية تعكس أصالة انتمائها الوطني - رئيس البرلمان اللبناني حذر من الانسياق وراء "المزاعم" التي تروج لها جهات إسرائيلية بشأن المناطق الحدودية - يأتي ذلك تعقيبا على إعلان بلدة رميش رفض ونفى مزاعم كاذبة ساقها نتنياهو عن رغبة القرى بالانضمام لإسرائيل

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، أن مواقف القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما المسيحية منها، الرافضة لمزاعم مطالبتها بالانضمام إلى إسرائيل "تعكس أصالة انتمائها الوطني الذي لن تساوم عليه تحت أي ظرف".

وقال بري في بيان، إنه يثمّن البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما المسيحية منها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن آخر تلك المواقف تمثلت في بيان بلدية رميش الذي "رفض ونفى ودحض المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل".

وأكد بري أن مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى، وصمودهم فيها، وتمسكهم بأرضهم وهويتهم "تعكس أصالة انتمائهم الوطني التي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف".