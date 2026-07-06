بري: مواقف القرى الحدودية اللبنانية تعكس أصالة انتمائها الوطني

Stephanie Rady
06 يوليو 2026•تحديث: 06 يوليو 2026
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، أن مواقف القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما المسيحية منها، الرافضة لمزاعم مطالبتها بالانضمام إلى إسرائيل "تعكس أصالة انتمائها الوطني الذي لن تساوم عليه تحت أي ظرف".
وقال بري في بيان، إنه يثمّن البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما المسيحية منها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل جنوبي لبنان.
وأشار إلى أن آخر تلك المواقف تمثلت في بيان بلدية رميش الذي "رفض ونفى ودحض المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل".
وأكد بري أن مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى، وصمودهم فيها، وتمسكهم بأرضهم وهويتهم "تعكس أصالة انتمائهم الوطني التي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف".