من المقرر أن تنعقد قمة لبنانية - أمريكية في البيت الأبيض، وفق بيان للرئاسة اللبنانية..

الرئيس اللبناني يتوجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من ترامب من المقرر أن تنعقد قمة لبنانية - أمريكية في البيت الأبيض، وفق بيان للرئاسة اللبنانية..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، بيروت متوجها إلى واشنطن، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن عون غادر بيروت، صباح السبت، برفقة عقيلته نعمت عون، متوجها إلى واشنطن.

وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية - أمريكية ستعقد في البيت الأبيض، دون تحديد موعد.

وذكرت أن عون سيبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في لبنان، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية التي يحتلها، وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون وفق بيان للرئاسة في حينه، إن زيارته إلى واشنطن تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها لمسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع عون، في حينه، أن تحمل زيارته إلى واشنطن ولقاؤه المرتقب مع نظيره الأمريكي، إيجابيات للبنان.

وتأتي الزيارة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم "صيغة الإطار"، التي وقّعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.

ولم تتضمن الصيغة جدولا زمنيا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و224 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.