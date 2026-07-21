الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية بالجنوب في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"..

جنوبي لبنان/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي البلاد، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن الوحدات العسكرية بدأت انتشارها في البلدة صباح اليوم، استكمالًا للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان.

ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية إلى حين استقرار الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن "فوج الهندسة" في الجيش اللبناني بدأ دخول البلدة، وباشرت فرقه تنفيذ عمليات مسح ميداني لشوارع زوطر الغربية للكشف عن المتفجرات ومخلفات الجيش الإسرائيلي، تمهيدا لاستكمال انتشار الوحدات العسكرية في المنطقة.

وأشار المراسل، نقلا عن مصادر محلية، إلى أن انتشار الجيش اللبناني جاء في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي وآلياته من البلدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجيش تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية وبناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتم تأسيس هذه المجموعة في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن "صيغة الإطار"، وهي لجنة ثلاثية مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وتقع بلدة زوطر جنوبي نهر الليطاني، وهي ضمن المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار".



وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

يتبع//

