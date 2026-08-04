وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في التهريب، واستمرار ملاحقة بقية الأفراد

الجيش اللبناني: ضبط صواريخ "غراد" مهربة من سوريا وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في التهريب، واستمرار ملاحقة بقية الأفراد

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، ضبط صواريخ من طراز "غراد"، وتوقيف شخصين قال إنه يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية.

وقال الجيش في بيان إن وحدة عسكرية ضبطت في جرود بلدة عرسال شرقي لبنان، صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، كانت قد هُرّبت من الأراضي السورية.

وأضاف أن القوة العسكرية أوقفت آلية من نوع "بيك أب" كانت تُستخدم في نقل الصواريخ، كما أوقفت المواطنين "ع.ح." و"م.و."، مشيرا إلى أنهما من أفراد شبكة التهريب.

وأوضح أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم بحثا عن بقية أفراد الشبكة، وضبطت خلال المداهمات ذخائر حربية وعتادا عسكريا، دون أن يحدد الجهة التي كانت ستتسلم الأسلحة أو الجهة التي ينتمي إليها أفراد الشبكة.

وأشار إلى تسليم المضبوطات وبدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف بقية المتورطين.

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب "أسلحة نوعية" و"صواريخ" عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".

وحدود سوريا ولبنان المكونة من جبال وأودية وسهول، متداخلة على امتداد نحو 375 كيلومترا، دون سياج أو علامات تدل على الخط الفاصل بين البلدين.

