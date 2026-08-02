بعد أن أعلن سابقا أنها نتيجة لاستهداف إسرائيلي

الجيش اللبناني: إصابة العسكريين الخمسة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه بعد أن أعلن سابقا أنها نتيجة لاستهداف إسرائيلي

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن إصابة العسكريين الـ5 من قواته في جنوبي البلاد ناجمة عن "انفجار جسم مشبوه".

وقال الجيش في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه".

وكانت قيادة الجيش قد أفادت، في البيان السابق، بـ"إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل (محافظة النبطية) جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة عند مفترق بلدة صربين بقضاء بنت جبيل باتجاه سيارة مدنية كانت تواكبها آلية للجيش.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين وعنصرين من الجيش اللبناني.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 12:00 "ت.غ".

ورغم توقيع تل أبيب وبيروت، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، فإن إسرائيل تواصل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، وأسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و236 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وينص اتفاق "صيغة الإطار" على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.