الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ويدمر ويحرق منازل جنوبي لبنان

بيروت/ ستيفاني راضي / الأناضول



نفذ الجيش الإسرائيلي، السبت، تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان، ودمر وأحرق عددا من المنازل بمدينة بنت جبيل (جنوب).

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن دوي انفجار قوي سُمع في مدينة صور والقرى المجاورة، قبل أن يتبين لاحقا أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري، دون تفاصيل حول طبيعة التفجير أو الهدف منه.

وفي سياق العمليات العسكرية ذاتها، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون، وفق الوكالة.

كما أقدمت قوات إسرائيلية، صباح السبت، على إحراق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا.

وقالت الوكالة إن هذه العمليات تأتي ضمن "سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق "اتفاق الإطار" الموقع مع لبنان، برعاية أمريكية، في 26 يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و330 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.