وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وإعلان تل أبيب، الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل..

ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4321 منذ 2 مارس وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وإعلان تل أبيب، الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و321 قتيلا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان بلغت "4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى".

ويعني ذلك تسجيل قتيل واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ كانت الحصيلة، الثلاثاء، 4 آلاف و320 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وإعلان تل أبيب، الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.

وتواصل إسرائيل كذلك احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضٍ سورية، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.