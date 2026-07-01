ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4297 قتيلا منذ 2 مارس وزارة الصحة اللبنانية أحصت 19 قتيلا خلال الساعات الـ24 الماضية..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و297 قتيلاً و12 ألفاً و196 جريحاً منذ 2 مارس/آذار الماضي، بعد تسجيل 19 قتيلاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها أحصت 19 قتيلا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار وحتى 1 يوليو/تموز إلى 4297 قتيلاً و12196 جريحاً.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان القتلى جميعهم سقطوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أم أن الحصيلة تشمل جثامين جرى انتشالها لاحقاً من مناطق تعرضت للقصف.

وكانت آخر إحصائية للعدوان الذي تشنه إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس/آذار 2026، قد صدرت الثلاثاء، وأشارت إلى مقتل 4278 شخصاً وإصابة 12196 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير محددتي الاسم.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما يربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال "حزب الله" إن الاتفاق "منعدم الوجود" و"مذل"، معتبراً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه "تجاوز للخطوط الحمراء"، وسط احتجاجات لمناصري الحزب في بيروت تخللها قطع طرق وإحراق إطارات.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.