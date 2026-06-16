وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريح صحفي: - الاتفاق مع الولايات المتحدة سيوقع في سويسرا في 19 يونيو - الاتفاق يشمل أيضا وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية - الاتفاق النهائي سيتناول الملفات النووية ورفع العقوبات

إيران: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق مع واشنطن وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريح صحفي: - الاتفاق مع الولايات المتحدة سيوقع في سويسرا في 19 يونيو - الاتفاق يشمل أيضا وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية - الاتفاق النهائي سيتناول الملفات النووية ورفع العقوبات

أنقرة / الأناضول

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، وأنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأوضح عراقجي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيوقع في سويسرا في 19 يونيو/ حزيران الجاري، وعقب ذلك ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في مكان يحدد لاحقا.

وأضاف أن المفاوضات ستستمر 60 يوما وأن الاتفاق النهائي سيتناول الملفات النووية ورفع العقوبات.

وأكد أن الاتفاق الحالي يشمل أيضا وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل من أراضيه وأن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من إنهاء الحرب بشكل كامل.

وذكر أن "أي هجوم عسكري آخر من قبل الكيان الصهيوني على لبنان، واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية، سيُعتبر انتهاكا للاتفاق من وجهة نظرنا".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.



ولفت أن المفاوضات ستستمر لمدة 60 يوما أخرى حتى التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل القضايا النووية ورفع العقوبات.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين، أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وكانت الولايات المتحدة تفرض منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.