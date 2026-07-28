إعلام أمريكي: مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بروما بين 4 و6 أغسطس

إسطنبول/ الأناضول

- مسؤول بالخارجية الأمريكية: المفاوضات ستبحث توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية

- لم تصدر على الفور إفادة رسمية من بيروت ولا تل أبيب بشأن هذه الجولة

يجري لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وفق إعلام أمريكي.

جاء ذلك بحسب ما نقله مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد، الثلاثاء، عبر حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لم يسمِّه.

وقال المسؤول إن المفاوضات التي تقودها بلاده ستُعقد في روما من 4 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وفي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري، استضافت روما جولة مفاوضات بين بيروت وتل أبيب، بعد خمس جولات في العاصمة الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات الفنية "ستركز على المضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح أن ذلك يشمل "توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية جميع القضايا الحدودية العالقة، والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن".

المسؤول الأمريكي اعتبر أن هذا الاتفاق هو "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

وتابع: "تجربة المناطق الأولية ستساعدنا في تحسين آلية تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي".

وأردف أن "المنطقة التجريبية الأولى تُعد فرصة ملموسة لتحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع، واستعادة سلطة الدولة اللبنانية عبر نزع سلاح المنظمات الإرهابية، وبناء الثقة اللازمة لاتخاذ الخطوات التالية"، وفق تعبيره.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" للاحتلال الإسرائيلي.

وفي 21 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية (جنوب)، ضمن المرحلة الأولى من المناطق التجريبية المشمولة باتفاق "صيغة الإطار" الموقع بواشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ويأتي الإعلان الأمريكي عن جولة مفاوضات روما المقبلة بعد لقاء بواشنطن جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون في 21 يوليو/ تموز الجاري.

وحتى الساعة 08:00 "ت.غ"، لم تصدر إفادة رسمية لبنانية أو إسرائيلية في هذا الشأن.

وفي خروقات لاتفاق "صيغة الإطار"، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار 2026، وأسفر عن 4 آلاف و332 قتيلا و12 ألفا و236 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.