إصابة شخص في غارة إسرائيلية وخروقات عدة بلبنان رغم اتفاق الإطار وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية

إسطنبول/ الأناضول

أصيب شخص، السبت، جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، في قضاء صور، جنوبي لبنان، فيما واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة حداثا، وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري"، وتقع جميعها في قضاء بنت جبيل التابع لمحافظة النبطية (جنوب).

وأضافت الوكالة: "نفذت مسيرة إسرائيلية معادية غارةً مستهدفة بلدة المنصوري في قضاء صور".



ولفتت إلى إصابة مواطن في الغارة نقل إلى مستشفى في صور.

وأوضحت الوكالة، أن "مدفعية العدو استهدفت جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل".

وأشارت إلى أن "مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات".

وتابعت الوكالة اللبنانية أن "مسيرة (إسرائيلية) حلقت على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية في بيروت".

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع في 26 يونيو/ حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.