الغارة استهدفت آلية ببلدة صديقين وقنابل صوتية تطال عدة أقضية في الجنوب وتحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت وضاحيتها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية

إصابة شخصين في غارة إسرائيلية وخروقات عدة بلبنان رغم اتفاق الإطار الغارة استهدفت آلية ببلدة صديقين وقنابل صوتية تطال عدة أقضية في الجنوب وتحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت وضاحيتها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أصيب شخصان، فجر الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين جنوبي لبنان، فيما واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور (جنوب)، قبل أن تعاود استهدافها بغارة ثانية، ما أدى إلى إصابة شخصين".

وأضافت الوكالة أن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت قنبلة صوتية في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وفي قضاء بنت جبيل (جنوب)، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ، من دون تسجيل إصابات، وفق المصدر ذاته.

كما ذكرت الوكالة، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة النبطية الفوقا في قضاء النبطية (جنوب).

وفي العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، تم تسجيل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض، بحسب الوكالة الرسمية.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وخروقات متكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وحتى بعد توقيع "اتفاق الإطار" أواخر يونيو/ حزيران الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية.