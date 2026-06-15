الاتفاق يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان

إسرائيل تواصل استهداف جنوبي لبنان متجاهلة اتفاق واشنطن وطهران الاتفاق يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوبي لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي فجر آلية عسكرية من نوع "M113" مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حاريص - تبنين، بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه المنطقة.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت، ما أسفر عن إصابات، فيما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في أجواء بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل.

كما تعرضت بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في بلدة الخيام جنوبي البلاد.

وفي المقابل، سجلت عودة محدودة لنازحين إلى مدينة صور وبعض القرى الجنوبية، فيما دعت بلديات في المنطقة الأهالي إلى التريث قبل العودة إلى بلداتهم في ظل استمرار التطورات الميدانية.

ولم يصدر على الفور موقف رسمي لبناني بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.