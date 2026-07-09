إسرائيل تنفذ عمليات نسف وتفجير في بلدتي الخيام والطيبة جنوبي لبنان

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول



نفذ الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء-الخميس، سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام، وعملية تفجير في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، ليلا وفجرا، سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام، سُمعت أصداؤها في مناطق مختلفة من الجنوب.

وأضافت أن انفجارا عنيفا دوى وهز المنطقة، تبيّن أن مصدره بلدة الخيام، وتلاه أربعة انفجارات مماثلة ناجمة عن عمليات تفجير جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي داخل البلدة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير جديدة في بلدة الطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير سريان.

ويأتي التصعيد الميداني رغم توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وبعد يوم من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى منذ 2 مارس/ آذار 2026.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.