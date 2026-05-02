إسرائيل تقتل 41 شخصا في لبنان ما يرفع الإجمالي إلى 2659 منذ 2 مارس و8183 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إحصاء 41 قتيلا و11 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2659 قتيلا و8183 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 آذار وحتى 2 (مايو) أيار باتت كالتالي: 2659 شهيدا و8183 جريحا".

والجمعة، قالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 آذار ارتفع إلى 2618 والجرحى إلى 8094"، ما يعني إحصاء 41 قتيلا و11 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أيضا أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.