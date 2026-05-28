أول أيام العيد.. 3 قتلى ودمار جراء 44 هجوما إسرائيليا بلبنان

إسطنبول/ الأناضول

قُتل 3 أشخاص بينهم عسكري وأُصيب آخرون بجروح، الأربعاء، إثر موجة تصعيد واسعة شملت 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن تدمير عشرات المباني السكنية والمصالح التجارية.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول خلال أول أيام عيد الأضحى، استنادا إلى معطيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تتبع مسار الهجمات التي توزعت بين 39 غارة نفذتها المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة، و5 عمليات قصف مدفعي طالت قرى حدودية، بالتزامن مع استمرار سحب الضحايا من تحت أنقاض استهدافات سابقة.

وخلال اليومين الأخيرين، صعدت إسرائيل عدوانها بشكل كبير على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

وفيما يلي رصد تفصيلي لتوزيع هذه الهجمات وحصيلتها:

** جنوب لبنان (37 غارة وهجوما مدفعيا):

* قضاء صور (17 غارة):

شهد القضاء الحصيلة الأكبر من الهجمات؛ إذ أسفرت غارة فجرا على بلدة دير عامص عن سقوط قتيلين وجريح.

وفي بلدة شارنيه، انتشلت فرق الإنقاذ أول قتيلة من تحت الأنقاض بعد توقف عمليات البحث ليل أمس الثلاثاء.

وشهدت مدينة صور ومحيطها استهدافاً بـ 4 غارات (طالت مبنيين في حي حب الله وطلعة أبو علي جعفر) وأسفرت عن إصابات دون تحديد عدد، وغارة على منطقة المساكن، وأخرى على المدينة، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا مخيمي الرشيدية والبص.

وفي بلدة العباسية دمرت غارة مبنى بالكامل، بينما استهدفت المسيرات شاليه في منتجع بطريق الناقورة، ودراجة نارية على طريق صريفا - برج قلاويه، وغارة على بلدة المنصوري.

كما طالت الغارات بلدات: دير قانون النهر، طورا (غارتان)، صريفا (غارتان)، باريش، والقليلة.

* قضاء النبطية (12 غارة):

تركزت الهجمات بعد الظهر على مدينة النبطية بأحياء الصالحية، وكسار زعتر، وكفرجوز، ما أسفر عن مصابين وأضرار مادية واسعة في المباني السكنية والمؤسسات التجارية.

وفي بلدة حبوش، قتل الشقيقان محمد وعلي فؤاد غملوش جراء غارة دمرت مبنى كانوا بداخله.

ودمرت غارة فجرية على بلدة بريقع منزلين بالكامل، واستهدفت غارة بلدة زبدين.

وطالت الغارات المتعاقبة بلدات: عدشيت، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، كفرصير، وقاقعية الجسر، بالتزامن مع موجة غارات عنيفة على حرج علي الطاهر.

وعلى طريق كفررمان - الجرمق، استهدفت مسيرة سيارة مدنية بغارة، ثم عاودت قصفها مرة ثانية لمنع المسعفين من التقدم.

* قضاء بنت جبيل (4 غارات):

استهدف الطيران الإسرائيلي الحربي بلدة ياطر، وشهد المساء 3 غارات مركزة طالت بلدات رشاف، كفرا، والغندورية.

* قضاء صيدا وجزين ومرجعيون وحاصبيا (6 غارات):

شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الوادي في بلدة أركي بقضاء صيدا، وغارة أخرى على تفاحتا.

وفي قضاء جزين، نفذت إسرائيل 3 غارات طالت المنطقة الواقعة بين مليخ واللويزة، وبلدتي كفرحونة وعرمتى، بينما تعرضت بلدة دبين (مرجعيون) لغارة، وبلدة شبعا (حاصبيا) لغارة مماثلة.

وفي السياق، نعى الجيش اللبناني الجندي كامل مروان مركيز الذي قال إنه قُتل الأربعاء جراء غارة إسرائيلية على طريق كفررمان – الخردلي جنوبي لبنان.

* القصف المدفعي (عمليتان):

قصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاع الغربي في قضاء صور، مستهدفة أطراف ومحيط بلدات مجدل زون، والمنصوري، وزبقين، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي آخر طال البلدات المحيطة بمدينة النبطية.

** شرق لبنان - البقاع والهرمل (7 غارات)

* قضاء بعلبك (5 غارات):

شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على جرد بلدة حلبتا، وغارة ثانية على جرود بلدة بوداي، بالإضافة إلى غارة طالت جرود فلاوي.

كما استهدف الطيران بغارتين المنطقة الجردية الواقعة بين بلدتي الخريبة وبريتال.

* قضاء الهرمل (غارتان):

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متعاقبتين استهدفتا جرود الهرمل.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والثلاثاء، قتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

