مونديال 2026.. المهاجم التشيكي باتريك تشيك يعلن اعتزاله اللعب دوليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن اللاعب الدولي التشيكي باتريك تشيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، الخميس، اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال تشيك (30 عاما)، عبر حسابه بإنستغرام: "لم يكن هذا القرار متسرعا، ولم يأت بين عشية وضحاها، إنها فكرة راودتني لفترة طويلة، وفكرت فيها مليا".

وتابع: "كانت رحلة مليئة بالمشاعر، من فرح وخيبات أمل وانتصارات ولحظات صعبة، لطالما سعيت لتقديم أفضل ما لدي للمنتخب الوطني وتمثيل بلادنا بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف تشيك: "أغادر وأنا فخور بما حققته بقميص المنتخب الوطني. لكن في الوقت نفسه، أشعر أن كرة القدم التشيكية لديها الكثير لتقدمه أكثر مما أظهرته في السنوات الأخيرة".

وواصل: "علينا أن نواجه الحقيقة ونغير العديد من الأمور التي لم تُجدِ نفعاً على المدى الطويل، لا أقول هذا بدافع الغضب أو خيبة الأمل، بل أقوله لأني أهتم بكرة القدم التشيكية".

واختتم تشيك: "شكرا لجميع المشجعين وزملائي في الفريق وكل من ساندني طوال مسيرتي. لقد كان شرفا لي أن أرتدي قميص المنتخب التشيكي".

من جانبه أفاد الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان: شكرا لك باتريك! بعد عشر سنوات قضاها في المنتخب الوطني، قرر باتريك تشيك إنهاء مسيرته الدولية".

وأوضح البيان: "ترك وراءه أهدافا ولحظات لا تنسى ستبقى في ذاكرة الجماهير التشيكية لفترة طويلة. شكرا لكم على كل مباراة، وكل هدف، وعلى الفخر الذي مثلتم به جمهورية التشيك".

ويمثل رحيل تشيك نهاية فصل مهم في مسيرته الكروية، بعد أن خاض 56 مباراة دولية مع المنتخب التشيكي مسجلا 26 هدفا و6 تمريرات حاسمة، وشارك في نسختي كأس أمم أوروبا 2021 و2024.

وودعت تشيكيا منافسات كأس العالم 2026 مبكرا بشكل مفاجئ، بعد تذيلها جدول ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة من التعادل مع جنوب إفريقيا 1-1 والخسارة أمام كوريا الجنوبية 1-2 والمكسيك 0-3.