بعد ساعات من رفض دخوله أراضي البلاد، بسبب ادعاءات تورطه بتلاعب مرتبط بالمراهنات في الدوري الفرنسي

مونديال 2026.. اللاعب الإيفواري إيلي واهي يحصل على تأشيرة دخول كندا بعد ساعات من رفض دخوله أراضي البلاد، بسبب ادعاءات تورطه بتلاعب مرتبط بالمراهنات في الدوري الفرنسي

إسطنبول أحمد حسن/ الأناضول

حصل لاعب منتخب كوت ديفوار إيلي واهي على تأشيرة دخول الأراضي الكندية بعدما منع في البداية من السفر مع منتخب بلاده، ليتمكن بذلك من المشاركة في المباراة الثانية لـ"الأفيال" في المونديال أمام ألمانيا السبت.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي مساء الخميس: "يعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أن الوضع الإداري للاعب إيلي واهي قد تطور بشكل إيجابي. تم الحصول الآن على التصاريح اللازمة لدخوله إلى الأراضي الكندية".

وتابع: "لذلك، يسمح للاعب الدولي من كوت ديفوار بالسفر مع وفد "الأفيال" إلى كندا وسيواصل مشاركته في المنافسة كالمعتاد إلى جانب زملائه في الفريق".

واختتم بأنه يرحب بهذه "النتيجة الإيجابية" ويشكر مختلف الأطراف التي ساهمت في معالجة المسألة.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من البيان السابق للاتحاد الإيفواري صباح اليوم نفسه، والذي أكد فيه أنه لم يسمح لواهي بالدخول إلى كندا لعدم الحصول على التصاريح الإدارية المطلوبة في هذه المرحلة، وأن اللاعب سيبقى في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتيك"، صرحت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بأنه "لطالما أكدت كندا أن استضافة الفعاليات الكبرى لا تغير قوانين الهجرة الكندية".

وأضافت: "يتم تقييم كل شخص يسعى للقدوم إلى كندا بشكل فردي، بناءً على الحقائق المتاحة والقانون المعمول به، مع الحفاظ على سلامة وأمن الكنديين كأولوية قصوى".

وأوضحت: "في ظروف استثنائية، يجوز منح تصاريح الإقامة المؤقتة لشخص غير مقبول أو لا يستوفي متطلبات الدخول أو البقاء مؤقتا في كندا".

وكان واهي، البالغ من العمر 23 عاما، قد ألقي القبض عليه للاشتباه في تلاعبه بنتائج المباريات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم. ولم توجه إليه أي تهمة جنائية.

وتتمحور القضية حول البطاقة الصفراء التي حصل عليها واهي في مباراة التعادل السلبي مع ميتز في منتصف مايو/ أيار الماضي، بعد أن لاحظت السلطات حجما غير عادي من الرهانات التي تم وضعها على حصول اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على بطاقة صفراء.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، الأربعاء، أنها قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن "وقائع قد تشكل تزويرا رياضيا وفسادا منظما".

وسمح لواهي بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم بعد إطلاق سراحه من الحجز لدى الشرطة، وشارك أساسيا في فوز كوت ديفوار على الإكوادور في مباراتهما الافتتاحية بكأس العالم يوم الأحد على ملعب "فيلادلفيا فيلد" بولاية بنسلفانيا.

ويواجه منتخب "الأفيال" نظيره الألماني السبت المقبل على ملعب "تورنتو ستاديوم" بفانكوفر في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، فيما ستكون المباراة الأخيرة ضد منتخب كوراساو في الولايات المتحدة يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري.