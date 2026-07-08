ـ أحد المشجعين للأناضول: "أحيي جميع اللاعبين، فما حققناه كان يبدو مستحيلًا، والصمود أمام الأرجنتين، في حد ذاته، أمر عظيم جدًا".

مشجعون مصريون يشيدون بـ"الفراعنة" ويهاجمون التحكيم بعد وداع المونديال (تقرير) ـ أحد المشجعين للأناضول: "أحيي جميع اللاعبين، فما حققناه كان يبدو مستحيلًا، والصمود أمام الأرجنتين، في حد ذاته، أمر عظيم جدًا".

القاهرة/ الأناضول

ـ مشجع آخر للأناضول: "لقد كان أداءً عظيمًا، ويكفي أن ميسي والأرجنتين فازا بالظلم. لقد قدمنا أداءً أسطوريًا وخياليًا، والحمد لله".

عبر مشجعون مصريون، في مقابلات مع الأناضول، عن فخرهم بالأداء الرجولي لمنتخب بلادهم أمام الأرجنتين رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، متهمين التحكيم بأنه وراء خروج "الفراعنة" من كأس العالم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، هجومًا حادًا على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، عقب توديع "الفراعنة" للمونديال، قائلًا إن منتخب بلاده تعرض "لخسارة ظالمة" من أجل استمرار ليونيل ميسي والأرجنتين في البطولة.

أداء بطولي

فيما أعرب قطاع من المشجعين عن فخرهم بالأداء الرجولي للمنتخب المصري، وقال المشجع أحمد قاسم: "لقد بذلت مصر ما في وسعها، ونتوجه بجزيل الشكر لحسام حسن واللاعبين، خاصة أن الوصول إلى دور الـ16 يعد إنجازًا رائعًا".

وأضاف: "أحيي جميع اللاعبين، فما حققناه كان يبدو مستحيلًا، والصمود أمام الأرجنتين في حد ذاته أمر عظيم جدًا".

من جانبها، قالت جنى: "كان أداء المنتخب جيدًا، لكن المنتخب الأرجنتيني استطاع العودة في النتيجة بشكل قوي في النهاية"، وأيدتها سندريلا في الرأي ذاته، بينما وصفت نورهان المباراة بالصعبة.

وأكد المشجع رابغ: "قدم المنتخب المصري أداءً ممتازًا جدًا، والجميع لعبوا بروح عالية، جميعهم فوق رؤوسنا، وقد قدموا مباراة رائعة".

وقالت المشجعة أروى: "لن أقول شيئًا سوى إننا كنا رجالًا حتى اللحظة الأخيرة، تحيا مصر، حقًا تحيا مصر أيا كانت النتيجة، فالعالم كله شاهدنا اليوم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بالأداء البطولي للمنتخب، في بيان، قائلًا: "شكرًا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية"، مضيفًا: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم".

كما وجه وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، في بيان، "الشكر والتقدير إلى المنتخب"، مؤكدًا أن "اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداءً بطوليًا نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية".

انتقادات للتحكيم

بينما وجه قطاع من الجمهور، في مقابلات مع الأناضول، انتقادات حادة للجانب التحكيمي، حيث صرح أحد المشجعين: "أرى أن التحكيم كان سيئًا للغاية، لقد قدمنا مباراة كبيرة جدًا، لكن الحكم كان في صف المنافس".

وأضاف مشجع آخر: "لقد كان أداءً عظيمًا، ويكفي أن ميسي والأرجنتين فازا بالظلم، لقد قدمنا أداءً أسطوريًا وخياليًا، والحمد لله".

فيما أكدت المشجعة إسراء عدم العدالة التحكيمية، قائلة: "الجميع رأى أننا تعرضنا للظلم، وهذا هو الأمر الأهم في المباراة".

"ظلم تحكيمي"

وكان حسام حسن، مدرب منتخب مصر، قد قال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "تعرضنا لخسارة ظالمة، هناك مساندة من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية، عايزين يخلوا (يجعلوا) بطل العالم النسخة الماضية موجودًا ومكملًا، عايزين (يريدون) ميسي موجودًا".

وأشار إلى أن المباراة افتقدت إلى العدالة التحكيمية، معتبرًا أن منتخب مصر خسر لأسباب "تسويقية".

وقال مهاجم المنتخب المصري مصطفى زيكو، في تصريحات متلفزة عقب المباراة، وهو يبكي: "الحكم ظالم، وأضاع مجهود بلد كامل".

وأضاف: "منذ بداية المباراة وهو (الحكم) متحيز ضدنا، مش عايزنا نخرج كسبانين (لم يرد أن نخرج منتصرين) بهدفين مقابل صفر للأرجنتين، حسبنا الله ونعم الوكيل.. البطولة موجهة".

وأضاف: "أعتذر للجماهير المصرية، كان نفسنا نفرحهم اليوم (لم نستطع إسعاد الشعب المصري)، البطولة موجهة أساسًا، مبروك كأس العالم للأرجنتين".

وكانت مصر على بُعد 11 دقيقة من بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، حيث كانت متقدمة بهدفين مقابل صفر على الأرجنتين، لكن الأخيرة، وهي بطلة العالم في النسخة الماضية، قلبت الطاولة وسجلت ثلاثة أهداف متأخرة نقلتها لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.

وأثارت قرارات ليتكسير استياءً واسعًا داخل معسكر المنتخب المصري، حيث تعرض لاعبو مصر للبطاقات الصفراء بسهولة، بينما تم التساهل مع تدخلات لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وتزايدت الانتقادات والاعتراضات المصرية مع الهدف الثالث للأرجنتين، الذي جاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما بدأت الهجمة من داخل منطقة جزاء الأرجنتين، حيث طالب لاعبو مصر بركلة جزاء إثر تعرض المهاجم محمد صلاح لضغط على قدمه، بينما تعرض عمر مرموش للشد من قميصه أثناء محاولته المرور نحو المرمى.

وحقق منتخب الأرجنتين عودة مثيرة بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين على المنتخب المصري العنيد بنتيجة 3-2، الثلاثاء، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.

وفي لقاء أُقيم على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا الأمريكية، سجل ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو هدفي مصر في الدقيقتين 15 و67، وسجل للأرجنتين كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و83 و2+90.

وبهذا التأهل، حجز "الألبيسيليستي" مقعده في دور الثمانية، حيث يلاقي، الأحد 12 يوليو/ تموز الجاري، الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا، المقررة لاحقًا على ملعب "بي سي بليس فانكوفر" في كندا.