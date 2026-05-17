قدم.. 30 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب الأردني لكأس العالم

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن المدرب المغربي جمال سلامي، الأحد، القائمة الأولية لمنتخب الأردن، وهي مكونة من 30 لاعبا لخوض مواجهتي سويسرا وكولومبيا الوديتين استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى مدرب الأردن، وصيف بطل كأس العرب 2025، إلى تجهيز نجوم "النشامى" بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة التاريخية الأولى في المونديال هذا الصيف بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ويواجه المنتخب الأردني نظيره السويسري وديا في 31 مايو/ أيار الجاري، على ملعب "كيوبين بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 10 يونيو المقبل.

ويختتم منتخب "النشامى" تحضيراته للمونديال بمواجهة كولومبيا في 7 يونيو على ملعب "سنابدراغون"، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

يشار أن قرعة كأس العالم أوقعت منتخب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى الجزائر والنمسا.

وضمت القائمة الأولية في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي.

الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد.

الوسط: أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري.

الهجوم: إبراهيم صبرة، محمد أبو زريق "شرارة"، علي عزايزة، علي علوان، موسى التعمري.