قدم.. وفاة حكم هولندي بعد أسابيع من استبعاده من كأس العالم 2026 الاتحاد الهولندي ينعي رحيل روب ديبرينك عن عمر ناهز 38 عاما...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



توفي الحكم الهولندي روب ديبرينك، الاثنين، عن عمر ناهز 38 عاما، بعد أسابيع من استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان نعى فيه الحكم الراحل: "نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة الحكم روب ديبرينك".

وأضاف: "برحيل روب، يفقد مجتمع التحكيم حكما يحظى باحترام كبير ويتمتع بخبرة دولية، وقبل كل شيء زميلا ممتازا ومتفانيا".

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن الشرطة أجرت تحقيقا بشأن الوفاة، مشيرة إلى أن ضباطا تواجدوا في الشارع الذي كان يقيم فيه ديبرينك، قبل أن تختتم التحقيق دون الاشتباه بتورط أي طرف آخر.

وبدأ ديبرينك مسيرته التحكيمية في دوري الدرجة الثانية الهولندي عام 2012، وأصبح حكما في الدوري الهولندي الممتاز منذ عام 2017، كما شارك حكما مساعدا في بطولة أوروبا 2024.

وكان من المقرر أن يشارك ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد (فار) في كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل استبعاده من القائمة النهائية.

وجاء الاستبعاد عقب تحقيق أجرته الشرطة البريطانية في واقعة حدثت بأحد فنادق العاصمة لندن بعد مباراة كريستال بالاس الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأوقفت السلطات البريطانية ديبرينك في أبريل/ نيسان 2026 للاشتباه بارتكابه مخالفات جنائية، قبل أن تُسقط جميع التهم لاحقا لعدم كفاية الأدلة.

وآنذاك، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن استبعاد ديبرينك من كأس العالم جاء في إطار الحرص على اختيار مسؤولين يتمتعون بسجل مهني وسلوكي لا تشوبه شائبة خلال البطولة، ليحل الفرنسي ويلي ديلاجود مكانه ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو.