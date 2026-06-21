قدم.. نوير يحطم رقم لوريس في المونديال بعد أن أصبح أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 21 مباراة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصل أسطورة حراسة المرمى الألمانية مانويل نوير كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أصبح أكثر حراس المرمى خوضاً للمباريات في تاريخ المونديال، إثر مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، السبت.

ورفع نوير رصيده إلى 21 مباراة في تاريخ كأس العالم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس الفرنسي هوغو لوريس (20 مباراة)، بعدما كان قد عادله في المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا في البطولة، والتي انتهت بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1.

كما أصبح نوير أكبر لاعب في تاريخ ألمانيا يشارك في بطولة كبرى (كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا)، بعمر 40 عاماً و79 يوماً، محطماً الرقم القياسي السابق للأسطورة لوثار ماتيوس، الذي شارك بعمر 39 عاماً و91 يوماً.

وتعد هذه النسخة هي الخامسة التي يشارك فيها الحارس الألماني المخضرم في كأس العالم، منذ ظهوره الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، قبل أن يساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب نسخة 2014 في البرازيل، ويواصل حضوره في النسخ الثلاث التالية.

وكان نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، قد أعلن اعتزاله اللعب دولياً عقب بطولة يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا، قبل أن يعود إلى صفوف المنتخب بعد أزمة إصابات في مركز حراسة المرمى، ليواصل مسيرته المليئة بالإنجازات والأرقام القياسية.