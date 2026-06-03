نابولي يضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند بشكل نهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، تفعيل بند شراء عقد لاعب كرة القدم الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد فترة إعارة ناجحة في صفوف "البارتينوبي".

وقال نادي الجنوب الإيطالي في بيان: "يعلن نادي نابولي لكرة القدم عن استيفاء الشروط اللازمة لإتمام صفقة ضم اللاعب راسموس وينثر هويلوند من نادي مانشستر يونايتد".

انضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2023 قادما من أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد حتى عام 2028 في صفقة قياسية مقابل 80 مليون يورو، وسجل 26 هدفا في 95 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، جزءا من تشكيلة فريق الشياطين الحمر التي فازت بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2024، بعد أن شارك كبديل ضد مانشستر سيتي في ملعب "ويمبلي" بلندن.

في بداية موسم 2025-2026، عاد هويلوند إلى إيطاليا على سبيل الإعارة لمدة موسم، وساعد نابولي على الفوز بكأس السوبر الإيطالي واحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي، حيث سجل 16 هدفا في 44 مباراة في جميع المسابقات.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 50 مليون يورو، منهم 44 مليون يورو نظير تفعيل بند الشراء و6 ملايين تم دفعها مقابل الإعارة.