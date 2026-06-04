منتخب المغرب السابع عالميا بتصنيف الفيفا لأول مرة في تاريخه

الرباط / الأناضول

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ارتقاء المنتخب الوطني إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأول مرة في تاريخه.

أفاد بذلك الجامعة (الاتحاد) المغربية لكرة القدم، في بيان، قالت فيه إن هذا المركز هو الأفضل في تاريخ "أسود الأطلس" ضمن التصنيف العالمي للفيفا.

وأضاف البيان عقب صدور تصنيف "الفيفا" الأربعاء، أن ذلك يعد إنجازا غير مسبوق "يعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن التصنيف يبين المكانة التي بات المنتخب المغربي يحتلها على الساحة الدولية، بفضل نتائجه الإيجابية.

وحصد المنتخب المغربي ما مجموعه 1756.94 نقطة، ليواصل تصدره للمنتخبات الإفريقية، متفوقا على منتخب السنغال الذي يحتل المركز 14 عالميا، ونيجيريا بالمركز 25، والجزائر التي احتلت المرتبة 28 ، ثم مصر في المرتبة 29.

وعلى الصعيد العربي، واصل منتخب "أسود الأطلس" تصدره، متقدما على كل من الجزائر ومصر وتونس (46 عالميا)، وقطر (55 عالميا).

وتصدرت فرنسا القائمة العالمية تبعتها إسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل.

ويخوض المغرب مواجهة ودية أخيرة أمام النرويج في 7 يونيو/حزيران الجاري على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في 11 من الشهر الجاري.

ويستهل المغرب مشاركته في المونديال بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي.